Der Testbericht:

Codemasters & Koch Media kündigen heute die Rückkehr der legendären Rennserie Micro Machines® für PlayStation® 4, Xbox One und Windows PC an. Micro Machines World Series® setzt auf das durchgeknallte Gameplay der Vorgänger und erstrahlt schon bald in HD-Qualität. Bereits ab 21. April 2017 werde bekannte Areale wie Garten, Küche, Werkstatt und viele weitere wieder in verrückte Rennpisten verwandelt!