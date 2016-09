THE KING OF FIGHTERS XIV

Burn to fight! THE KING OF FIGHTERS XIV ist ab sofort exklusiv für die PlayStation 4 digital und im Einzelhandel für 59,99 Euro erhältlich. Die KING OF FIGHTERS-Reihe erscheint mit THE KING OF FIGHTERS XIV erstmals für die neue Konsolengeneration und führt die 20-jährige Erfolgsgeschichte fort.





Heute erscheint ebenfalls der Launch-Trailer:







THE KING OF FIGHTERS XIV

kehrt mit 19 zusätzlichen spielbaren Charakteren zurück, sodass der Spieler nun aus insgesamt 50 Kämpfern auswählen kann. Außerdem wurde das 3-gegen-3-Kampfsystem weiter verbessert. Bis zu sechs Freunde können online in Gruppenkämpfen gegeneinander antreten. Dabei gibt es eine Zuschaueroption für bis zu sechs weitere Spieler.







Die neuen EX-Special-Moves im verbesserten MAX-Modus und die Möglichkeit Super-Special-Moves durch das Benutzen des Climax-Cancel zu kombinieren, schaffen nun noch mehr Möglichkeiten, verheerende Kombos zu entfachen. Das neu eingefügte Rush-Feature macht es auch Anfängern möglich, auf einfachem Wege Kombos auszulösen. Zusätzlich wird die Handlung der Reihe im Einzelspieler-Storymodus mit einer neuen Geschichte fortgeführt.







Außerdem kündigt die SNK PLAYMORE CORPORATION an, dass sie die KOF XIV WORLD CHAMPIONSHIP ausrichten wird. Zur KOF XIV WORLD CHAMPIONSHIP werden von SNK die weltweiten KOF XIV-Top-Spieler eingeladen. Geplant ist das Event für Anfang 2017, weitere Details werden in naher Zukunft bekannt gegeben.







Features:







·

Riesige Charakterauswahl:

31 bekannte und 19 neue Charaktere nehmen am Turnier teil





·

Neue Climax Cancel-Mechanik:

Kombiniere deine Special Moves, um deinen Gegnern noch mehr Schaden zuzufügen





·

Verbesserter MAX-Modus:

Führe neue EX-Special Moves aus, um deine Angriffe zu verstärken





·

Neuer Rush-Modus:

Benutze den Power-Zähler deines Kämpfers, um Kombos auszuführen - einfach mit der Vierecktaste





·

Party-Kampf-Modus:

Spiele mit bis zu 6 Spielern online im neuen "Party-Kampf!"-Modus in 3-gegen-3 Gefechten und kommuniziere über die eingebaute Chat Funktion





·

Neue Online-Modi:

Erstelle dein persönliches KOF-XIV-Profil, um schnell Online-Kontrahenten zu finden und über den stark verbesserten Netcode gegen sie anzutreten. Trainiere mit Freunden im Online-Training-Modus oder schau bei anderen Kämpfen zu und analysiere sie Schritt für Schritt





·

Eine neue KOF-Saga:

KOF XIV spielt mehrere Jahre nach dem letzten KOF-Turnier und wartet mit einer spannenden, neune Handlung im Einzelspieler-Story-Modus auf. Das KOF-Turnier ist jetzt ein weltweites Ereignis, bei dem Einzelkämpfer und große Unternehmen das Schicksal der Welt in den Händen halten





·

3D-Evolution:

KOF glänzt das erste Mal in schickem 3D, erhält aber dabei die klassische visuelle Darstellung der Arenen und Kämpfer. Alle 50 Kämpfer werden samt ihrer Moves jetzt in einer ganz neuen Dimension dargestellt





·

Steelbook-Edition:

Exklusiv in der Erstauflage KOF XIV in der schillernden Steelbook-Edition inklusive dem DLC "Classic Kyo Costume"









