Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice ist ab sofort zum Preis von 29,99 Euro im eShop für Systeme der Nintendo 3DS-Familie erhältlich! Wer sich das Spiel innerhalb der ersten Woche kauft, erhält als Bonus noch ein kostenloses Kostüm-Paket obendrauf: Das enthält neue Klamotten wie die furchterregende „Furio Tigre“-Kredithai-Kluft für Phoenix Wright, die Schuluniform für Apollo Justice sowie das Kellnerinnen-Kostüm für Athena Cykes, das dem spielinternen französischen Restaurant „Trés Bien“ entstammt. Nach dem 14. September wird dieses Kostüm-Paket auch einzeln für 0,99 Euro erhältlich sein.Die Gerichtsabenteuer gehen auch nach der Veröffentlichung des Spiels weiter, denn bis zum Ende des Septembers wird an jedem Donnerstag eine zusätzliche Erzählung als DLC veröffentlicht. Den Anfang machen zwei Kurzgeschichten, die als Bonus jeweils ein Nintendo 3DS-Thema im pixeligen Retro-Stil mit sich bringen. Den Abschluss bildet eine vollständige Zusatzepisode namens „Turnabout Time Traveler“ – mehr Infos dazu folgen in Kürze. 15.9. – “Phoenix Wright: Asinine Attorney”: Kurzgeschichte und 3DS-Thema (3,99 Euro) 22.9. – “Apollo Justice: Asinine Attorney”: Kurzgeschichte und 3DS-Thema (3,99 Euro) 29.9. – “Turnabout Time Traveler”: vollständige Bonusepisode (5,99 Euro)Über Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of JusticePhoenix reist in das ferne Königreich Khura’in, wo mysteriöse Séancen vor Gericht über das Schicksal aller Angeklagten entscheiden. Brandneu ist die „Divination Séance”-Mechanik, die es dem Spieler erlaubt, die letzten Augenblicke im Leben eines Opfers nachzuerleben. Aufgabe des Spielers ist es dann, Widersprüche und Gegensätze zwischen den Erlebnissen in der Séance und den Visionen der Königlichen Priesterin Rayfa aufzudecken. Gleichzeitig muss Apollo Justice seine eigenen Schlachten schlagen – denn während er in der Wright Anything Agency die Stellung hält, nimmt er einen Fall an, der explosive Konsequenzen hat.Viele bekannte und neue Gesichter gesellen sich im Laufe des Abenteuers zu den beiden, um zu den Lösungen der Fälle beizutragen. Mithilfe der Sonderfunktionen des Nintendo 3DS haben die Spieler einzigartige Untersuchungsmittel zur Hand – so ist es unter anderem möglich, Tatorte aus mehreren Perspektiven zu betrachten, um keine Beweismittel zu übersehen, oder gezielt nach Fingerabdrücken zu suchen.

