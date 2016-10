Hamburg, 13. Oktober 2016 - "Land of Legends" heißt das neue und gerade veröffentlichte RPG aus dem Hause Xyrality. Es bringt große Vielfalt beim Spielerlebnis und eine riesige Menge an Content mit.

Die Spieler wählen zu Beginn eine von drei Heldenklassen, welche jeweils einzigartige Fähigkeiten und Gegenstände verwenden. Eine epische Einzelspieler-Kampagne führt die Helden durch sechs mystische Regionen, in denen 66 verschiedene Gegner auf sie lauern. Knallharte Boss-Kämpfe markieren Wendepunkte in der Geschichte und können nur mit der richtigen Kombination aus cleverer Taktik und mächtiger Ausrüstung gewonnen werden.Diese Ausrüstung wird mithilfe des tiefgehenden Craftig-Systems geschmiedet. Wertvolle Crafting-Materialien hierfür werden nicht nur bei den Quests gefunden, sondern können auch im Camp produziert und eingesammelt werden, wo die Spieler ihre Gebäude upgraden und an ihre Spielweise anpassen können.Im Multiplayer-Modus schließen die Spieler sich in Orden zusammen und erkunden gemeinsam finstere Dungeons, welche von den Spielern nur Rücken an Rücken bewältigt werden können.In der PvP Arena wird bei Turnieren in Einzel- und Ordenskämpfen um die begehrten Ehrenpunkte, wertvolle Schatztruhen und um die Spitze der Rangliste gefochten.„Land of Legends bietet Mid-Core-Spielern und Fantasy-Fans die richtige Kombination aus einfacher Bedienung, kurzweiligem Spielspaß und großartiger Spieltiefe. So wollen wir unseren Spielern einen schnellen Einstieg und ein grandioses Spielerlebnis für kurze und lange Spiel-Sessions gleichermaßen bieten“, kommentiert Sven Ossenbrüggen, CEO bei Xyrality.Land of Legends ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und bringt als Cross-Plattform-Titel die Spieler beider Plattformen auf seinen Servern zusammen.Ein Vorschauvideo mit Gameplay-Szenen gibt es hier