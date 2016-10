SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION

BANDAI NAMCO Entertainment Europe kündigt heute den Start der digitalen Vorbestellung von SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION für PlayStation®4 an. Sowohl die Standard Edition als auch die Deluxe Edition (die das Spiel, den offiziellen digitalen Soundtrack, sowie den Season Pass und dessen Boni beinhaltet) können ab sofort vorbestellt werden.Weiterhin hat der Publisher drei kommende kostenpflichtige DLCs für 2017 enthüllt. Spieler werden das Universum des Abyss of the Shrine Maiden durch drei exklusive Kapitel betreten: Explorer of the Illusory Mists, Tuner of Causality und The One Who Resists God. All diese DLCs werden im Season Pass enthalten sein.Zusammen mit diesen Ankündigungen wurden zwei neue Charaktere und weitere Details über NPCs bekannt gegeben.Yuuki, ehemaliger Alfheim Online-Spieler, wird Kirito auf seinem Abenteuer begleiten. Auch bekannt als das Absolute Sword, wird sie durch ihre unglaublichen Fähigkeiten mit dem Schwert ein verlässliches Teammitglied sein. Zudem taucht ein neuer, mysteriöser NPC auf. Dieser sieht genauso aus wie Premiere und die Spieler müssen herausfinden, wer sie ist und was ihre wahre Aufgabe im Spiel ist.Auf ihrer Reise durch Ainground werden Spieler verschiedene NPCs treffen: andere Spieler wie Asuna oder Leafa, KI-Charaktere wie Premiere und „normale“ namenlose NPCs. Spieler müssen besonders vorsichtig mit den NPCs von Ainground sein, denn der Tod im Spiel ist für diese Charaktere permanent. Während Spieler ohne Nachwirkungen sterben und wiederauferstehen können, verschwinden tote NPCs für immer.SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION wird am 8. November 2016 veröffentlicht. Das Spiel wird sowohl im Handel als auch digital für PlayStation®4 und PlayStation®Vita in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erhältlich sein.Weitere Informationen: Offizielle Webseite: http://www.swordartonline-game.com Offizielle Facebook-Seite: www.facebook.com/swordartonlinegames Offizieller Twitter-Account: https://twitter.com/BandaiNamcoDE

Geschrieben von: Monty am 18.10.2016 | Wertung

