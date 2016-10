Marching Legions

Seoul – 10. Oktober 2016 – NEXON Korea veröffentlicht heute den kostenlosen Mobile-MMO-Titel Marching Legions in ausgewählten Softlaunch-Territorien, darunter auch in Deutschland. Der von Cocoon Games Inc entwickelte Titel bietet allen Echtzeitstrategie-Fans epische Schlachten auf iOS und Android.



Marching Legions ist ein klassisches MMO, dessen Kriegsschauplätze Städte aus der echten Welt sind. Spieler können ihre Soldaten trainieren und Legionen verstärken, um Städte wie New York, Shanghai, Berlin und London zu erobern. Um zum ultimativen Kommandanten und Eroberer zu werden, müssen Spieler Hinterhalte in abgelegenen Regionen legen, ikonische Städte in der ganzen Welt erobern, ihre Armeen vergrößern und sie gegen andere Legionen antreten lassen.

Weitere Features von Marching Legions sind:

· Über 600 Städte aus der echten Welt: Spieler, die es schaffen berühmte Hauptstädte rund um den Globus zu erobern, erwarten

epische Belohnungen und Vorteile.

· Weltweite Allianzen: Spieler aus aller Welt können ihre Angriffe in Echtzeit koordinieren.

· Historische Helden können Legionen anführen und verstärken: Armeen können durch rekrutierte Helden verstärkt werden.

· Elemente aus der Echtzeitstrategie: Spieler können Bewegungen, Angriffe und Rückzüge ihrer Armee jederzeit planen.

· Moderne und zeitlose Strategien: Klassische Manöver wie Flankenangriffe, Überfälle, Täuschungen und vieles mehr.

Geschrieben von: Monty am 18.10.2016 | Wertung

