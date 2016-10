LITTLE NIGHTMARES

LITTLE NIGHTMARES feiert Halloween mit einem einzigartigen und Furcht einflößenden Erlebnis! Nach erfolgreichen Auftritten auf verschiedenen Game-Shows will BANDAI NAMCO Entertainment Europe Spielern eine einzigartige Gelegenheit mit einem exklusiven Besuch des Schlunds bieten.

Der Schlund steht offen! Süße Gnome werden die Spieler in einem interaktiven Video, basierend auf der gamescom-Demo, durch das gruselige Universum führen. Spieler können selbst das mysteriöse Universum erkunden, während sie Six dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei dürfen sie nicht vergessen, vor den Küchenchefs zu fliehen! Die interaktive Demo ist ab sofort verfügbar und wird Spieler mit einem kostenlosen DLC mit einer exklusiven Tengu Maske für Six belohnen. Die Tengu Maske ist nur für einen limitierten Zeitraum verfügbar.

Spieler können den Schlund besuchen und in das Erlebnis eintauchen unter http://escapekitchen.little-nightmares.com/

LITTLE NIGHTMARES, entwickelt von Tarsier Studios, erlaubt es den Spielern auf ein düsteres Abenteuer zu gehen, während sie Six, einem jungen Mädchen im gelben Regemantel, dabei helfen, dem Schlund zu entkommen – einer mysteriösen, riesigen, treibenden Insel voller verlorener Seelen, die nur nach ihrer nächsten Mahlzeit suchen. LITTLE NIGHTMARES wird 2017 in digitaler Form für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One und über STEAM® für erscheinen

Weitere Informationen:

· Offizielle Webseite: http://www.little-nightmares.com/en/

· Offizielle Facebook-Seite: https://www.facebook.com/worldoflittlenightmares/

· Offizieller Twitter-Kanal: https://twitter.com/littlenights

Geschrieben von: Monty am 30.10.2016 | Wertung

Sie können keine Kommentare abgeben!