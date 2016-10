Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure

SAN RAFAEL, Kalifornien und STOCKHOLM, Schweden, 25. Oktober 2016 -- Telltale, einer der führenden Entwickler von preisgekrönter digitaler Unterhaltungssoftware und der Spiele-Entwickler Mojang, haben einen neuen Trailer zu Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series veröffentlicht.

Die neue Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure Disc bringt zum ersten Mal alle acht Episoden auf einer Disc zusammen: Darunter die fünf Episoden des ersten Season Passes sowie die drei zusätzlichen Episoden der 'Adventure Pass' Add-On-Serie. Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure wird in Europa für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 ab dem 28. Oktober 2016 erhältlich sein. Für PC wird die Retail-Version in naher Zukunft erscheinen.Polygon nannte in seiner Review die Serie "ein großes Abenteuer im Minecraft Universum”. Wired UK lobte, "es kanalisiert brillant das Ausgangsmaterial” und Kotaku UK bezeichnete das Spiel als "ein Triumpf”. Die Serie wird laut The Guardian „Minecraft Veteranen jeden Alters begeistern” und GameSpot sprach von einem „charmanten, einnehmenden Abenteuer sowohl für Fans als auch Neulinge in der Welt von Minecraft”.In Minecraft: Story Mode schlüpft der Spieler in die Rolle des weiblichen oder männlichen Helden namens „Jesse” und begibt sich auf ein gefährliches Abenteuer durch die Oberwelt und den Nether, sowie bis zum Ende der Welt – und darüber hinaus. Der Spieler und seine Freunde ehren den legendären „Orden des Steins”: Krieger, Redstone-Ingenieur, Griefer und Architekt Schlächter des Enderdrachens. Sie befinden sich auf der EnderCon und hoffen dort Gabriel den Krieger zu treffen. Doch stattdessen entdecken sie etwas Schreckliches. Terror bricht aus und nur wenn sich der Spieler auf die Suche nach dem „Orden des Steins” begibt, kann er die Welt vor der Vernichtung bewahren.Die Story wird mit den drei 'Adventure Pass' Episoden noch über die Originalserie hinaus weitergeführt. Die drei zusätzlichen Episoden erzählen von der weiteren Reise von Jesseund seinen Freunden, die in einer Halle mit Portalen gefangen sind, die von einer Welt in die nächste führen. Wird es dem Spieler gelingen, den Weg nach Hause finden?Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure bietet ein Ensemble bekannter Sprecher wie Patton Oswalt als männlicher Jesse, Catherine Taber als weiblicher Jesse, Brian Posehn, Ashley Johnson, Scott Porter, Martha Plimpton, Dave Fennoy, Corey Feldman, Billy West, John Hodgman, Paul Reubens, Sean Astin, Jim Meskimen, Melissa Hutchison, Yvette Nicole Brown, Jim Cummings, Kari Wahlgren, Stampy Cat, Stacy Plays, DanTDM (The Diamond Minecart), LDShadowLady und CaptainSparklez.

Geschrieben von: Monty am 30.10.2016 | Wertung

