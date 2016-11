Motorsport Manager

Motorsport Manager, eine detailverliebte Motorsport-Simulation von Publisher SEGA und Entwickler Playsport Games, ist ab sofort als digitaler Download für PC und Mac erhältlich.

Die PC-Version ist eine Neuentwicklung und wird von der erfolgreichen mobilen Version der packenden Simulation inspiriert. Spieler übernehmen die Kontrolle über alle Geschehnisse in einem Motorsport-Team, verpflichten Fahrer, investieren in Forschung und entwickeln die Technik weiter – und bauen sogar den Rennwagen selbst. Jede noch so kleine Entscheidung hat direkten Einfluss auf das komplett simulierte Rennwochenende.

Wer sich für alle Facetten des Motorsport interessiert, der findet hier den Launchtrailer zu Motorsport Manager:

Motorsport Manager wird ausschließlich digital angeboten und ist für PC und Mac erschienen, eine Linux-Version folgt in Kürze, außerdem arbeiten die Entwickler derzeit an einer Steam Workshop-Erweiterung für noch mehr Möglichkeiten der Einflussnahme. Mehr News zum Spiel gibt es auf www.motorsportmanager.net und via www.twitter.com/playmotorsport & www.facebook.com/playmotorsport.

Geschrieben von: Monty am 12.11.2016 | Wertung

