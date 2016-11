Killing Floor 2

ZED-Horden wüten ab heute bei den Spielern zuhause. Tripwire Interactive geben in Zusammenarbeit mit Deep Silver und Iceberg Interactive bekannt, dass der kooperative Sience-Fiction-Horror-Shooter Killing Floor 2 ab heute im Einzelhandel erhältlich ist.





Heute erscheint außerdem der Launch-Trailer:





Das Konsolen-Debüt markiert damit das Ende der erfolgreichen Early-Access-Phase auf Steam, in der sich das Spiel über eine Million mal verkauft hat und bereits über eine treue Community verfügt. Spieler, die Killing Floor 2 bereits im Early Access erworben haben, erhalten die Zusatzinhalte zum heutigen Release der Vollversion per Update. „Wir haben all unsere Leidenschaft aufgebracht, um Killing Floor 2 anhand des Feedbacks der Community aus der Early-Access-Phase zu perfektionieren. Und die Vollversion von heute ist wirklich überwältigend“, sagt John Gibson, Präsident von Tripwire Interactive. „Wir wollten den Fans die harte Action geben, für die die Marke steht und darüber hinaus viele neue Spieler gewinnen. Killing Floor 2 für PC und erstmals überhaupt für PlayStation 4 Pro und PlayStation 4 herauszubringen, stellt den nächsten großen Schritt für Tripwire Interactive dar.“







In Killing Floor 2 befinden sich die Spieler in Europa, wo sich die Auswirkungen eines fehlgeschlagenen Experiments von Horzine Biotech schnell verbreitet haben und mit unhaltbarer Triebkraft den ganzen Kontinent befallen. Die Klone der „Testmuster“ sind überall und die Zivilisation gerät ins Wanken. Kommunikationswege wurden abgeschnitten, Regierungen brachen zusammen und Militärkräfte wurden systematisch ausgelöscht. Die Bevölkerung kämpft um das Überleben und einige Glückliche sind untergetaucht.







