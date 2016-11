Goat Simulator

Ravenscourt veröffentlicht morgen Goat Simulator: The Bundle für PlayStation® 4.

Ziegenalarm für PlayStation®4–Besitzer mit Bock auf määhr! Ab morgen, dem 18. November ist Goat Simulator: The Bundle für die PlayStation®4 im Einzelhandel erhältlich. Neben dem Originalspiel enthält das Bundle beide Erweiterungen.

Im Goat Simulator darf der Spieler als Ziege nach Herzenslust eine Kleinstadt verwüsten. Wie in einem Skateboard-Spiel der alten Schule. Nur dass man kein Skater ist sondern eine Ziege. Und statt Tricks zu vollführen, demoliert man alles, was nicht leck- und ramm-fest ist. Zerstörung mit Stil bringt ultimative Ziegenpunkte ein. Wer wollte nicht schon immer einmal als Ziege per Kopfstoß im Salto rückwärts einen Eimer in ein Fenster donnern?

Die erste Erweiterung Goat-MMO-Simulator erwartet den Spieler mit dutzenden Quests. In diesem Ziegenrollenspiel kann der Spieler seinen Lieblingspaarhufer bis zur Maximalstufe 101 hochleveln und aus fünf verschiedene Charakterklassen, wie Krieger, Magier und Mikrowelle wählen.

Wenn in der zweiten Erweiterung GoatZ die Ziegokalypse losbricht, nimmt das Chaos seinen Lauf. Hier darf sich der Spieler nach Herzenslust als Zombie-Ziege austoben. Für nichts ist sich der bockige Wiedergänger zu schade, um menschliche Untote gebührend zu hörnen.

Funktionen:



· Beinhaltet Goat Simulator und die zwei DLC Add-ons, GoatZ & MMO Simulator: das größe Goat Bundle aller Zeiten für PlayStation®4!



· Zerstöre Gegenstände und Umgebungen mit Stil. Mach einen Backflip während Du einen Eimer mit dem Kopf durch ein Fenster katapultierst und erhalte zusätzliche Ziegen-Punkte!



· Erlebe ein fantastisches Abenteuer in einer simulierten Ziegen-MMO-Welt! Spiele fünf unterschiedliche Klassen, absolviere dutzende Quests und level Dich bis auf Stufe 101!



· Überlebe in einer simulierten Zombie-Apokalypse! Erstelle neue Gegenstände, erkunde eine neue Zombie-Karte und schalte Ziegen mit Superkräften frei!



Goat Simulator: The Bundle erscheint am 18. November für PlayStation®4 im Einzelhandel und ist zu einem Preis von 19,99 Euro (UVP) erhältlich.

Geschrieben von: Monty am 27.11.2016 | Wertung

