ROAD TO BORUTO

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute einen neuen Trailer zu ROAD TO BORUTO, der kommenden Erweiterung zu NARUTO SHIPPUDEN™: ULTIMATE NINJA STORM 4, veröffentlicht.

Das exklusive Video zeigt alle Inhalte dieser großartigen Erweiterung und gewährt einen Einblick in die vielen neuen Features. Neben neuen Ingame-Szenen werden Charaktere, Modi, Attacken, Kombinationen und vieles weitere vorgestellt.

Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8Dx_3JMVZ9w



Die ROAD TO BORUTO Erweiterung sowie das NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTOFull Pack werden am 3. Februar 2017 für PlayStation®4, Xbox One und PC in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erscheinen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite Naruto-VideoGames.com zu finden.

Geschrieben von: Monty am 11.12.2016 | Wertung

