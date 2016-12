TALES OF BERSERIA

Heute ist ein besonderer Tag für JPRG-Fans! BANDAI NAMCO Entertainment Europe bestätigt die nächsten Milestones für TALES OF BERSERIA.

Ab sofort kann das Spiel auf STEAM vorbestellt werden und auch auf dem PlayStation® Network wird der Titel bald für Spieler vorbestellbar sein. Zum allerersten Mal erhalten Tales of-Fans zudem die Möglichkeit, ab dem 10. Januar 2017 eine Demo auf STEAM und im PlayStation Network anzuspielen. Zur Feier dieser beiden Ankündigungen hat BANDAI NAMCO Entertainment Europe ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das einen Einblick in die englischsprachige Synchronisation gewährt.

Ein Ausschnitt aus TALES OF BERSERIA, erstmals mit englischer Synchronisation ( ACHTUNG: enthält Spoiler!): https://www.youtube.com/watch?v=TLbdbwjtxZ8

Fans die TALES OF BERSERIA vorbestellen, dürfen sich über ein 15-minütiges Sketch-Video in der Originalversion mit englischen Untertiteln freuen. Vorbesteller auf STEAM erhalten zusätzlich noch einen Rabatt von 10%, wenn sie bereits Tales of Zestiria oder Tales of Symphonia besitzen. PlayStation®4-Besitzer können sich auf drei Soundtracks und ein PlayStation Design freuen. Die Vorbestellung des Spiels über das PlayStation Network wird in Kürze möglich sein.

TALES OF BERSERIA wird am 27. Januar 2017 für PlayStation®4 und PC via STEAM® erscheinen. Weitere Informationen zu den bekannt gegebenen Features sind auf dem Tales of Blog zu finden.

Geschrieben von: Monty am 11.12.2016 | Wertung

