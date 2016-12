ACE COMBAT 7

BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht weitere Details über das Spiel mit den bis dato mitreißendsten Luftkämpfen. Von den BANDAI NAMCO Studios in Tokyo – Japan entwickelt, erscheint ACE COMBAT 7 in 2017 und setzt Spieler in die Cockpits der modernsten Kampfflugzeuge, die je entwickelt wurden.

Das neue Video zu ACE COMBAT 7: https://www.youtube.com/watch?v=h7ce_IBJ0Z4

