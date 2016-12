ROAD TO BORUTO

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute weiteres Pressematerial zu ROAD TO BORUTO, der kommenden Erweiterung zu NARUTO SHIPPUDEN™: ULTIMATE NINJA STORM 4, veröffentlicht.

Mit der Erweiterung erleben Spieler neue Abenteuer, Events und Kämpfe, unter anderem das packende Duell gegen Momoshiki, in dem Boruto und seine Freunde durch die Dunkelheit rennen müssen, um Naruto zu retten!

Die ROAD TO BORUTO Erweiterung sowie das NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTOFull Pack werden am 3. Februar 2017 für PlayStation®4, Xbox One und PC in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Astralasien erscheinen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite zu finden: Naruto-VideoGames.com

