SNIPER ELITE 4

Rebellion hat heute einen weiteren Story-Trailer zu SNIPER ELITE 4 veröffentlicht

In dem neuesten Video steht Hauptcharakter Karl Fairburne im Fokus. Zielgenau, beharrlich und entschlossen – all dies wird Karl Fairburne sein müssen, um seine bisher schwierigste Mission in Italien zu überstehen.

SNIPER ELITE 4 wird am 14. Februar für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

"Karl Fairburne" Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wHSE-K78ihE

Geschrieben von: Monty am 24.12.2016 | Wertung

Sie können keine Kommentare abgeben!