Imperium Galactica Dosbox emulation for Windows 7, 8, 10 Imperium Galactica 2 Made compatible with modern OS (e.g. Windows 7, 8, 10, MAC, Linux)

Support modern screen resolution

Re-Implement multiplayer

Redo interface graphics

Redo planet surface/terrain graphics

Updated rendering engine to support arbitrary screen resolutions and aspect ratios

Updated, higher resolution user interface textures

Updated lighting and shadowing quality on planet surfaces

Updated planet view mode

Added server browser for multiplayer mode

Über Imperium Galactica

Imperium Galactica verfügt über ein umfangreiches, einzigartiges Science-Fiction-Universum mit mehreren spielbaren Spezies. Nimm dein Imperium in die Hand und sorge für eine aussichtsreiche Zukunft. Wende Intrigen und Spionage an, um deine Feinde zu schwächen und dich selbst zu stärken. Erforsche und erbaue die mächtigste Militärmacht des gesamten Universums, um jeden Gegner ausschalten zu können, der dir im Weg steht. Gewaltige Schlachten, das ganze Universum umfassende Imperien, 3 spielbare Kampagnen und unzählige Möglichkeiten dank benutzerdefinierter Szenarien garantieren, dass es immer einen Grund zum Weiterspielen gibt. Übernimm die Kontrolle, erobere das Universum und erringe mit deiner Spezies die ultimative Herrschaft ... für das Imperium.



Key Features Der Kopi Luwak tiefgründiger Echtzeitstrategie

Eines der ursprünglichen, genre-definierenden Strategiespiele

Expansion des Imperiums durch Besiedlung oder Eroberung

Gigantische Weltraum-Armadas

Schlachten sowohl im Weltraum als auch am Boden

Detaillierte Verwaltung der Wirtschaft und der Bevölkerung

Unzählige zu erforschende Verbesserungen

Anpassbare Schiffe und Panzer

Anspruchsvolle Szenarien

Galaktische Allianzen

3 einzigartige Kampagnen