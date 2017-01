DIGIMON WOLRD: NEXT ORDER

Für DIGIMON WOLRD: NEXT ORDER wurde heute ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das mehr über die Inhalte und Features des Spiels enthüllt.

Die Digitale Welt wird von Machinedramon belagert und ist in großer Gefahr. Um diese bösartigen Digimon zu neutralisieren und die Welt zu retten, ziehen Spieler ihre Digimon auf und trainieren sie, um eine enge Beziehung zu ihnen aufzubauen und sie zum Sieg zu führen. Ist die Beziehung besonders stark, kann dies eine ExE Entwicklung auslösen, die es erlaubt, zwei Digimon zu einem noch stärkeren zu verschmelzen.

Der neue Gameplay-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9omPepZxRNc

Das Schicksal der Digi’Welt liegt in den Händen der Spieler und am 27. Januar 2017 wird sich zeigen, ob sie dafür bereit sind, denn dann erscheint DIGIMON WOLRD: NEXT ORDER auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch für das PlayStation 4 Computer Entertainment System (sowohl im Handel als auch digital).

