Call of Cthulhu

Call of Cthulhu: Das Offizielle Videospiel, ein von Cyanide Studios entwickeltes RPG-Erforschungsspiel, besticht durch psychologischen Horror, Schleichmechaniken und eine immersive sowie bedrückende Welt

In dem neu veröffentlichten Trailer muss Protagonist Pierce einen mysteriösen Tod auf der Insel Darkwater Island aufklären und sich den Kräften des Wahnsinns stellen. Call of Cthulhu: Das Offizielle Videospiel erscheint 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

im Trailer:

Der Privatdetektiv Edward Pierce soll die Wahrheit hinter dem Tod einer Künstlerin und ihrer Familie auf der Insel Blackwater Island aufdecken. Als Pierce es auf der Insel mit Walmutationen und verschwindenden Leichen zu tun bekommt, bemerkt er, dass dies erst der Anfang einer sich verzerrenden Realität ist. Als die Ermittlungen immer tiefer in die Gefilde des „Großen Träumers“ führen, beginnt Pierce alles Gesehene und Erlebte in Frage stellen. Er ist gezwungen die richtige Balance zwischen seiner Gesundheit und dem, was in den Schatten lauert, zu erhalten. Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen.







Auf seinem Weg, den Tod der Künstlerin und ihrer Familie aufzuklären, wird Pierce schon bald auf etwas stoßen, das viel beunruhigender ist. Der „Große Träumer“, Cthulhu, kündigt sein Erwachen an...







erscheint 2017 für PS4, Xbox One und PC.







Geschrieben von: Monty am 23.01.2017 | Wertung

