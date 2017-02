IMPACT WINTER

DER ÜBERLEBENSKAMPF IM TIEFSTEN WINTER BEGINNT AM 12. APRIL 2017 MIT IMPACT WINTER DIGITAL AUF PC UND IM SPÄTEREN VERLAUF DES JAHRES AUF PLAYSTATION®4 UND XBOX ONE

Der Winter dauert in diesem Jahr deutlich länger an: IMPACT WINTER erscheint am 12. April 2017 in digitaler Form für PC. BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Mojo Bones geben mit Freude bekannt, dass ihr postapokalyptisches Survival-Abenteuer im späteren Verlaufe des Jahres zudem digital für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Vorbesteller der digitalen PC-Version erhalten den offiziellen Soundtrack, komponiert von niemand Geringerem als Mitch Murder, kostenlos dazu

Geschrieben von: Monty am 14.02.2017 | Wertung

Sie können keine Kommentare abgeben!