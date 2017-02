TOUKIDEN 2

Hertfordshire, 14. Februar 2017 – KOEI TECMO Europe veröffentlicht Neuigkeiten zum Gameplay und der Geschichte von Toukiden 2, dem kommenden Nachfolger des erfolgreichen Dämonenjäger-Action-Rollenspiels Toukiden. Die Veröffentlichung von Toukiden 2 für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, PlayStation®Vita Handheld Entertainment System und Windows PC ist geplant für den 24. März 2017.



Während sich der Spieler mit sowohl mit den internen als auch dem externen Konflikten konfrontiert sieht, werden seine kämpferischen Fähigkeiten und sein strategischer Verstand dem ultimativen Test unterzogen. Toukiden 2 bietet eine Vielzahl unterschiedlichster Waffen, um jedem Kampfstil entsprechen zu können, darunter Schwerter, Speere, Messer, Waffenhandschuhe, Ketten-Sicheln (Kusarigama), Bögen, Knüppel, Stangenwaffen und Gewehre. Zusätzlich halten in Toukiden 2 erstmal zwei gänzlich neue Waffentypen Einzug: Die Schild&Schwert-Kombination, mit der man auch aus der Deckung heraus tödlich zuschlagen kann und die Kettenpeitsche, die schnelle Manöver erlaubt, mit denen den Oni das Fleisch herausgerissen werden kann. Jede dieser Waffen kann sowohl für leichte als auch schwere Angriffe eingesetzt werden und bietet zudem auch zusätzliche Spezialfähigkeiten, die mit der wendigen Dämonenfaust gekoppelt eingesetzt werden können, während man die Oni bekämpft.



Die Waffen können mit Hilfe der befreiten Seelen gefallener Helden, den Mitama, personalisiert und verbessert werden. Siege über größere Feinde befreit zudem Mitama ihrer Oni-Entführer, mit dem die Waffen, die Rüstung oder die Dämonenfaust aufgewertet und mit Boosts im Angriff, in der Verteidigung, in der Geschwindigkeit, in der Heilung oder der Kontrolle versehen werden können. Für die Toukiden-Serie neu ist das Herbeirufen von Oni als Element der Kontrolle, mit dem die Spieler wertvolle Hilfe erhalten können. Einmal herbeigerufen, greifen unterwürfige Oni heranstürmende Gegner augenblicklich an oder bieten dem Spieler Hilfestellung auf der Flucht vor übermächtigen Horden. Um die beste Kombination von Skills zu erzielen stehen dem Spieler jedoch nur drei Mitama zur Verfügung, wodurch eine gute Vorbereitung vor jedem Kampf einen wichtigen, taktischen Aspekt darstellt und dabei hilft, die überlebenswichtige Balance zu finden, bevor man sich tödlichen Feinden wie den Oni stellt.



Mit dieser Pressemitteilung gekoppelt veröffentlicht Koei Tecmo, neben einigen Abbildungen unterschiedlicher Waffen, Mitama und zerstörerischer Oni, auch eine Anzahl neuer Bildmaterialien, mit denen das dynamische Kampfsystem in Toukiden 2 vorgestellt werden soll. Eine weitere Sammlung von Bildern stellt zudem die rivalisierenden Klans des Mahoroba Dorfes, Kaguya, die Jungfrau des Schreins, Yakumo, Anführer der Imperialen Garden, Tsubaki, ein tapferes Mitglied der Heiligen Feste sowie Toya, Anführer der Samurai und Manazura, Leutnant der Samurai, vor.



